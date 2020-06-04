Kronik hastalığı olanlar biraz daha sabır

Fakat normalleşme sürecine başlansa da risk hala devam ediyor. Kronik hastalığınız varsa herkesten biraz daha fazla dikkatli olmanız sağlığınızı korumak için şart.

AKCİĞERE DİKKAT

Küresel düzeyde binlerce insanı etkileyen covid-19 pandemisinde en büyük riske sahip iki grup, ileri yaştaki insanlar ve kronik hastalığa sahip bireylerdir. Yapılan çalışmalar covid-19 ölümlerindeki en önemli risk faktörünün kronik hastalığa sahip olmak olduğunu göstermiştir. covid-19'un, altta yatan kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), astım, kalp yetmezliği ve diğer kronik hastalığa sahip insanlarda acil müdahale ve yoğun bakım ünitelerine yatış gerektirdiği görülmüştür.



SOLUNUM YOLU HASTALIĞI OLANLAR

Kesinlikle SİGARA içmemeli

KOAH, astım gibi solunum yolunuzu etkileyen bir hastalığınız varsa çok dikkatli olmalısınız. Çünkü solunum sistemi üzerinde oldukça etkili olan bir virüs ile karşı karşıyayız. Mümkün olduğu kadar sigara içilen ortamlardan uzak durmalısınız. Çünkü sigara akciğerlerinizi enfeksiyona yakalanmaya daha açık hale getirir. D vitamini eksikliğinin KOAH ve pnömoni hastalarında oldukça yaygın görüldüğü, bu nedenle alt solunum yolu enfeksiyonu olan hastalarda D vitamini düzeyi bakılması ve gerekli durumlarda tedaviye eklenmesi önemlidir



OBEZİTE HASTALARI

Aç kalmadan kilo vermeli



OBEZİTE veya şişmanlık kronik hastalıklara yatkınlığı artırdığı gibi covid-19 virüsünü de şişman bireyler daha zor atlatıyor. Fazla yağ dokusu ile vücudumuzda artan inflamasyon bağışıklık sistemini tehdit ederken covid-19 virüsü bu bireyler için ayrıca başka bir tehdit konusu olabiliyor. Normalleşme döneminde ideal vücut ağırlığınıza gelmeyi hedeflemelisiniz. Bu süreçte bir diyetisyenden yardım alarak, aç kalmadan ve size uygun bir program takip edebilirsiniz.



DİYABETİ OLANLAR

KAN ŞEKERİ dengesine dikkat

Diyabet hastası iseniz; dikkat edeceğiniz en önemli şey kan şekerinizin dengeli gitmesini sağlamaktır. Çünkü kan şekerinin yüksek olması bağışıklık sisteminizi oldukça zorlamaktadır. Bu yüzden ilaç tedavinizin yanı sıra beslenmenize de önem vermeniz kan şekerinizin dengede kalmasını sağlayacaktır. Eğer sabah erken kalkıyor iseniz mutlaka 3 ana öğün ve 3 ara öğün düzeni oluşturmalısınız. Karbonhidratı tamamen hayatınızdan çıkarmak istenilen bir durum olmadığı gibi uygun porsiyonları ayarlayamamak da yapılan yanlışlardan biridir. Burada önemli olan aldığınız karbonhidratın cinsi ve miktarıdır. Artık can sıkıntısından hamur işi veya tatlı yapmayı ve yemeyi geride bırakalım. Şeker ve şekerli besinler uzak durmanız gereken en önemli gruptur.

ARA ÖĞÜNLERDE MEYVE

MEYVELER ise yine karbonhidrat grubuna girer ve porsiyonlama oldukça önemlidir. Yaz meyveleri glisemik indeksi daha yüksek grupta yer alır. O yüzden bu dönemde kavun, karpuz gibi meyveler yerine kiraz, erik gibi meyveleri uygun porsiyonlarla ara öğünlerinize eklemeniz kan şekerinizi yükseltmezken bağışıklığınız için gerekli vitamin takviyesini almanızı sağlar. Protein karbonhidratlara göre kan şekerinin daha ılımlı yükselmesine sebep olur. Et, tavuk, balık ve kurubaklagillerin yanı sıra süt ürünleri de bu gruba girer. Yağ grubunu da miktarlarına dikkat ederek tüketmek önemlidir



KALP VE TANSİYON HASTALARI

KALP veya yüksek tansiyon hastası iseniz virüsle yüz yüze gelmemek için sosyal izolasyona normalleşme sürecinde de dikkat etmelisiniz. Stres en önemli düşmanlarınızdan biridir bu yüzden kendinizi rahatlatacak hobiler edinebilirsiniz. Beslenme konusuna dikkat etmeli ve öğünlerinizi planlamayı ihmal etmemelisiniz.