  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! 4 Haziran Perşembe Müge Anlı canlı izle!

ile izle! 4 Anlı canlı izle!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren ile , hafta içi her gün canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler yaşanacak? İşte 4 Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! 4 Haziran Perşembe Müge Anlı canlı izle!

04.06.2020, 10:08

Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? Atv'nin sevilerek takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 aylık aranın ardından izleyicileri ile yeniden buluştu. Yeni sezona bomba gibi giriş yapan Müge Anlı sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasında yerini aldı. İşte 4 Haziran Perşembe Müge Anlı canlı izleme sayfası....

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Evinde boğularak öldürülen Hatice Özkaçak olayında gizli tanık konuştu! Küçük bir köyde ardı ardına işlenen cinayetler! Hatica Özkaçak cinayetinde dikkat çeken ayrıntılar! Köy evindeki kuşkulu yandın! 105 yaşında bir anneanne, genç bir anne ve 4 yaşında bir çocuk… Yanan evdeki 3 kişiye ne oldu? Sinop'taki korkunç yangınla ilgili soru işaretleri! Kayınvalidesi cinayete karışmakla suçladı, gelini mektupla cevap verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! 4 Haziran Perşembe Müge Anlı canlı izle! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA