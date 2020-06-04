Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! 4 Haziran Perşembe Müge Anlı canlı izle!

Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? Atv'nin sevilerek takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 aylık aranın ardından izleyicileri ile yeniden buluştu. Yeni sezona bomba gibi giriş yapan Müge Anlı sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasında yerini aldı. İşte 4 Haziran Perşembe Müge Anlı canlı izleme sayfası....

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Evinde boğularak öldürülen Hatice Özkaçak olayında gizli tanık konuştu! Küçük bir köyde ardı ardına işlenen cinayetler! Hatica Özkaçak cinayetinde dikkat çeken ayrıntılar! Köy evindeki kuşkulu yandın! 105 yaşında bir anneanne, genç bir anne ve 4 yaşında bir çocuk… Yanan evdeki 3 kişiye ne oldu? Sinop'taki korkunç yangınla ilgili soru işaretleri! Kayınvalidesi cinayete karışmakla suçladı, gelini mektupla cevap verdi.