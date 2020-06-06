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Aort damarı için düzenli kontrol şart

Aort damarı için düzenli kontrol şart
Giriş Tarihi: 6.6.2020

Özel Gözde İzmir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İdil Gökçen Koçağra Yağız, ailesinde aort genişlemesi olan kişilerin düzenli olarak kontrol yaptırması gerektiğini söyledi.

SİGARA RİSKİ ARTIRIYOR
AORT damarının kalpten ilk çıkan, en büyük atar damar olduğunu kaydeden Yağız, "Aort damarı oksijenden zengin kanı, kalp aracılığıyla vücudun tüm bölümlerine dağıtır. Damarlar kanın bedenimizin tüm birimlerine ulaşmasını sağlayan boru sistemidir. Kısacası aort damarı en hayati ve önemli damarımızdır" dedi. Aort damarının zarar görmesinin başlıca sebeplerinin hiper tansiyon, damar sertliği, şeker hastalığı, sigara kullanımı ve aşırı kilo olduğuna değinen Yağız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüksek tansiyona bağlı damar içi basıncının artması, damar sertliği ve ani gelişen travmalar aort yırtığının başlıca nedenleridir. Ailesinde aort genişlemesi olan kişilerin, 45 yaşından sonra düzenli kontrol yaptırması gerekiyor" uyarısında bulundu.

ŞENOL KANTÜRK

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