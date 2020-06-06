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Haberler Yaşam İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı! İşte 6 Haziran Cumartesi hava durumu...

'de bugün hava nasıl olacak? 'den uyarı! İşte 6 Haziran Cumartesi ...

Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? ve ege'de hava kaç derece olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. 'nun doğusu ile 'in doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 6 Haziran Cumartesi ...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı! İşte 6 Haziran Cumartesi hava durumu...

06.06.2020, 09:18

Bugün hava nasıl olacak? ve Ege'de yağış bekleniyor mu? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 6 Haziran Cumartesi ...

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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