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İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı! İşte 6 Haziran Cumartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? İzmir ve ege'de hava kaç derece olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 6 Haziran Cumartesi hava durumu...

06.06.2020, 09:18