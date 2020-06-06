İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı! İşte 6 Haziran Cumartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mu? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 6 Haziran Cumartesi hava durumu...
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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