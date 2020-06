Kalbini dinle doğru beslen

Kalp, anne karnında en erken harekete geçen ve yaşamın sonuna kadar atmaya devam eden en önemli organlarımızdan biridir. Günde en az 100 bin kez, ömür boyunca ise, ortalama 2,5 milyar kez atar. Oksijen ve diğer gazların hormonlarla birlikte taşınmasından, sindirimden çıkan besin öğelerinin ve bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına kadar birçok hayati görevi bulunmaktadır.

TEDBİR ALMANIZ ŞART

Dünyada her yıl yaşanan ölümler arasında, 17 milyon kişi ile kalp ve damar hastalıklarının ilk sırada yer aldığını söyleyen Diyetisyen Derya Zünbülcan, "Hareketsiz yaşam ve yanlış beslenme alışkanlıkları kalp ve damar hastalıkları için en temel risk faktörleri arasındadır. Özellikle korona virüsünden korunmak için evde kalmaya özen gösterdiğimiz bu günlerde, azalan hareket ve artan karbonhidrat tüketiminin kalbe zarar vermesini önlemek için tedbir almalıyız. Bu süreçte kalp sağlığımızı korumak için kalbi gençleştiren, koruyan besinleri tüketerek kalp krizi, pıhtı atması, felç gibi rahatsızlıklardan korunabiliriz" dedi. İşte Zünbülcan'ın kalp sağlığı için tüketmenizi önerdiği besinler....



VİŞNE: Yüksek antioksidan ve potasyum özelliği ile kalbi yeniler. Ateroskleroz adını verdiğimiz damar sertliği problemini engeller. Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, vişne tozu yedirilen farelerin, bel bölgesindeki yağlanma azalmış, kolesterol ve trigliserit seviyeleri dengelenmiştir.



ZEYTİNYAĞI:

LDL koles-terolü düşü-rür. Tam bir antioksidan deposudur. Uzun yaşamın sırlarının araştırıldığı pek çok çalışmada ismi liste-nin başındadır. Zeytinya-ğından zengin beslenme, düzenli egzersiz yapmanın kalp hastalıklarını azalttığı birçok çalışmada kanıt-lanmıştır. Kalbinize iyi bakmak için her sabah aç karna 1 ye-mek kaşığı zeytinyağ içerisine 1/4 limon suyu sıkarak içebi-lirsiniz.



TARÇIN: Kan şekerini dengeleyen altın besinlerden olan tarçın, kalp sağlığını korumada da başrol oynayan besinlerdendir. Kalp sağlığınızı korumak, göbek bölgesinde incelme yaşamak istiyorsanız ara öğününüzde tarçınlı süt içebilir, yoğurdunuza tarçın ekleyebilirsiniz.



PANCAR: Doğal şeker, folik asit, c vitamini, potasyum içerir. İçerdiği zengin vitamin ve mineraller ile kalp kasını güçlendirir. İster salatasını yapın ister organik sirke ile turşusunu kurun ancak kalbinizi seviyorsanız mutlaka pancar tüketin.



BADEM: Yüksek protein, lif, mineral ve vitamin içerir. Günde bir küçük avuç badem tüketmek kalp sağlığı için mükemmel bir koruma sağlar. Özellikle kalp ritminde bozukluk yaşıyorsanız badem tüketmek faydalı olacaktır.



KIZILCIK:

Kızılcık yüksek antioksidan içeriği ile eski ve şifalı bir besindir. Kalbi yaşlandıran en önemli sebeplerden biri olan kolesterolü düşürür. Kalbi bir ağ gibi saran damarları genç tutar. Yüksek tansiyonu dengeler.