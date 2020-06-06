Otogarlar yeni normale çabuk uyum sağladı

Seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından tekrar hareketli günlerin yaşandığı İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden yolculuklar, Kovid-19 tedbirleri altında gerçekleştiriliyor. Sağlıklı seyahat için araçların bagaj bölümü, camlar, koltuklar ve emniyet kemerleri titizlikle dezenfekte ediliyor. Şoför, görevli personel ve müşterilerin ateşi ölçülüyor.

"HİÇBİR ENDİŞEMİZ YOK"

Seyahat firması yetkilisi Gökmen Kepenekci, "Hijyen kurallarının yanı sıra sosyal mesafeye de dikkat ediyoruz. Yolcular sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde koltuğuna oturuyor" dedi. Otobüsler belirlenen kurallar gereği ortalama yüzde 50 doluluk oranıyla seyahat ederken, yolcular da yönetmelik gereği koltukta tek oturuyor. Üniversite öğrencisi Emre Sevim "Pandemi sonrası ilk defa seyahat ediyorum. Otobüsler dezenfekte edilmiş. Endişem yok" dedi. Bilet almaya gelen işçi emeklisi Bahattin Altındaş ise fiyatların yüksekliğinden şikayet etti.