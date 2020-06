Peştemalini al gel!

Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle bir süredir faaliyetlerine ara veren İzmirli hamamcılar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 1 Haziran itibariyle yeniden hizmete açıldı. İzmir Hamamcılar Odası Başkanı Nafi Karaca, genelgeye göre ilk etapta kendilerinden ateş ölçer, maske, eldiven ve tek kullanımlık havlu ve peştemal istendiğini söyledi.

"İLK ŞARTIMIZ HİJYEN"

Karaca, "Biz diğer malzemeleri hazırladık. Ancak tek kullanımlık havlu ve peştemal bizde şu an için yok. Onun için müşterilerimiz hamama gelirken peştemal ve havlusunu yanında getirirlerse daha sağlıklı olacağını düşünüyorum" dedi. Yeniden kontrollü bir şekilde hizmete geçmenin sevincini yaşadıklarını belirten İzmir Hamamcılar Odası Başkanı Nafi Karaca, Yeni Asır'a hazırlık süreci hakkında bilgi verdi. Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar, spor merkez-leri ve tesisleri 24.00'e kadar hizmet vermeye başladı. Korona virüs sal-gınına karşı İzmir'de tüm hamamların hijyen kurallarına uygun olarak hazırlandığını belirten Karaca, her zaman olduğu gibi bu süreçte de kendileri için ilk şartın hijyenik bir ortam olduğunu vurguladı. Tek kullanımlık havluların sıcak suya dayanıklı olmadığını söyleyen Başkan Karaca, "Müşterimiz gelirken peş-temalini, havlusunu, terliğini getir-sin. Biz onlara kese veririz. Hatta bu keseleri alıp evlerinde de kullanabilirler. Yanlarında getir-dikleri malzemelerin temizliğini de biz dezenfektanla yaparız" dedi.



FİYATLARA ZAM YAPILMADI

Hamam fiyatlarında zam yapmadıklarını ve eski dönemde olduğu gibi 35 liradan hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Karaca, "Zam yapmadık. Yine kişi başı hamam fiyatımız 35 lira. Hamamlara girişte ateş ölçümü yapılıyor. Maske veriliyor. Kurnaların kullanımı ise bir boş bir dolu olarak kullanılıyor. Kişiler arası mesafe yine 1,5 metre olurken, göbek taşında da yine aynı kural geçerli olacak. Ayrıca her kullanımda göbek taşları klorak ve özel dezenfektanlarla temizleniyor" dedi.