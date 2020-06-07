Besin planlamasıyla otizm gerileyebilir

Medical Park İzmir Hastanesi Fonksiyonel Tıp ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Doktoru Kerem Korkut, "Mikrobiyota, otizm tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Yapay zeka destekli mineral analiz ölçümüyle otizm sürecinde rol alan bazı mikro-besin eksiklikleri tespit edilerek, besin planlaması yapılması sonrası otizm gerileyebilir" dedi. Ege Özel Çocuklar Vakfı'ndan Zeynep Çelik'i (5) ücretsiz testlerden geçiren Hastane Fonksiyonel Tıp ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin Doktoru Kerem Korkut, otizm tedavisinde hücre içi mineral analizi ölçüm testinin önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut, "Bu testimizde dokudaki besin maddeleri, toksik ağır metallerin ölçümü ve önemli vitaminlerin seviyelerinin değerlendirmesini yaptık. Bu veriler bağırsak mikrobiyomunun genetik analizi ile desteklendiğinde hastalığın ilerlemesi durdurulabilir, hatta geriletebilir" dedi.

DİĞER