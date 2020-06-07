Diyabet hastalığında obeziteye dikkat

MEDİCANA Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi - Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Kapu, obezite hastalığıyla mücadelenin aynı zamanda şeker hastalığı ile mücadele olduğunu bildirdi. Kapu, şunları aktardı: "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada yaklaşık 500 milyon tip 2 diyabet hastası vardır ve bunların yüzde 90'ı fazla kilolu ya da obez hastalardır. Çünkü obezite ve hareketsiz yaşam, vücuttaki insülin salınımında azalmaya veya hücrenin insüline karşı direnç geliştirmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla kan şekerinin yükselmesiyle tip 2 diyabet ortaya çıkmaktadır. Diyabet hastalığının çözümü için ise genelde metabolik cerrahi tercih edilirken, obezite ameliyatıyla da diyabeti ortadan kaldırmak mümkün olabilmektedir.



FARKLI SEMPTOMLAR

FAKAT her diyabet hastasının kendine has semptomlar gösterebileceğini, bu nedenle hangi tür cerrahi müdahalenin uygulanması gerektiğine yapılacak detaylı muayeneden sonra karar verilmesi doğrudur. Hastaların obezite ameliyatıyla diyabetin yanı sıra hipertansiyon, kolesterol, uyku apnesi, nöropati gibi hastalıkları da ortadan kaybolabilmektedir. Uygun cerrahi yöntemin hastanın ihtiyacına göre doktoru tarafından belirlenmesi gerekir."

DİĞER