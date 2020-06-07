‘Mevsim geçişlerinde gribin en iyi ilacı süt’

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, sütün içeriğinde bulunan 40'tan fazla besin öğesinin, savunma sistemini oluşturan hücrelerin iyi çalışmasını sağlayarak vücudun bağışıklık sistemine olumlu etkisi olduğunu belirtti. Prof. İnanç açıklamasında, sütün yaşamın her evresinde önemli olduğunu, her gün düzenli olarak içilen iki bardak sütün, çocuk ve yetişkinlerin günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılayabildiğini bildirdi. Süt tüketmek için birçok neden olduğunu vurgulayan İnanç, şunları kaydetti:



BÜYÜMEYİ DESTEKLER

"Süt, bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği 40'ın üzerinde besin öğesiyle süt, özellikle mevsim değişimi sonucu bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla sıkça görülen solunum yolu enfeksiyonları, grip ve soğuk algınlığı gibi pek çok rahatsızlığa karşı doğal bir koruyucudur. Süt son derece önemli bir protein kaynağıdır, 1 litre süt 32 gram protein içerir. Sütte bulunan proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynar, büyümeye büyük ölçüde katkı sağlar, kasların sağlıklı gelişmesi ile çalışmasına da yardımcı olur.



ADETA MİNERAL DEPOSU

Süt rehidrasyonu, yani vücutta kaybedilen suyun yeniden yerine konmasını sağlayan çok miktarda su molekülünden meydana gelir. Ayrıca, kemiklerin güçlenmesi ve kemik sağlığının korunması için gerekli olan kalsiyum deposudur. Günde 2 bardak süt tüketmek, osteoporozu engellemeye yardımcı olur."

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ NAR SUYU İLE KORUYUN

Uzmanlar, hastalıklara karşı birçok yararlı biyoaktif bileşenler sayesinde 'en güçlü' antioksidanlar arasında sayılan narın ve nar suyunun her mevsim sofralardan eksik edilmemesini öneriyor. Kış ve sonbahar günlerinin en sevilen meyvesi nar, küçük-büyük herkesin imdadına yetişiyor. Nar suyu, mevsiminde sıkılıp saklanabiliyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, 100 ml. nar suyunun yetişkin bir insanın günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 16'sını karşıladığını dile getirerek, nar suyunda yoğun olarak B vitamini ve potasyum olduğuna işaret etti. İnanç, "Nar suyu antioksidan zenginliğiyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor" dedi.

B12 VİTAMİNİ İÇERİR

İnanç, sütün kalp hastalıklarından da koruduğunu ve hipertansiyonu dengeleyici rol oynadığını ifade etti. Sütün gebelikte mineral kaybını önlediğini belirten İnanç, kilo alımını önlediğini, enerji verdiğini, içerdiği B12 vitamininin sinir sistemi ve sinirler arası iletimi olumlu yönde etkileyip çocukların öğrenme kapasitelerini artırdığını kaydetti.