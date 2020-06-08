EBA TV canlı izle 8 Haziran Pazartesi!

Ülkemizde görülen ilk koronavirüs vakasının ardından eğitim alanında hemen tedbirler uygulanmaya başlandı. Uzaktan eğitim sistemine geçilerek öğrenciler evlerinden EBA TV ile derslerini takip etme fırsatını yakaladılar. İşte 8 Haziran Pazartesi EBA TV canlı izleme sayfası...
EBA TV İlkokul CANLI YAYIN
EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN
EBA TV Lise CANLI YAYIN
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