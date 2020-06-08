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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 8 Haziran Pazartesi!

canlı izle 8 !

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararı devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ile derslerini takip edip tekrar şansı bulabiliyor. İşte 8 izleme sayfası...

EBA TV canlı izle 8 Haziran Pazartesi!

08.06.2020, 09:01

Ülkemizde görülen ilk koronavirüs vakasının ardından eğitim alanında hemen tedbirler uygulanmaya başlandı. Uzaktan eğitim sistemine geçilerek öğrenciler evlerinden EBA TV ile derslerini takip etme fırsatını yakaladılar. İşte 8 Haziran Pazartesi EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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