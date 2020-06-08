Esra Erol'da canlı izle 8 Haziran Pazartesi!

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da da yeni bölümleri ile hafta içi her gün 16.20'de ekranlarda olmaya devam ediyor. Sevilen programda geçen hafta, Ezgi Dikilitaş artık kararını verdi! 20 yaşındaki genç kız sevdiği adamla mı gidecek yoksa ailesinin yanına mı dönecek? 24 Mart'ta 17 yaşındaki kızı Hatice evden kaçan Satı Bey isyan etti. Peki Esra Erol'da bugün neler yaşanacak? İşte 8 Haziran Pazartesi Esra Erol'da canlı izleme sayfası...

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ESRA EROL'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Ezgi Dikilitaş artık kararını verdi! 20 yaşındaki genç kız sevdiği adamla mı gidecek yoksa ailesinin yanına mı dönecek? Rafet Demirel, 16 yaşındaki kızı Dilber Demirel'e ulaşabilecek mi? Küçük kız, annesi Hamide Hanım'ın bilgisi dahilinde evlendi mi? 24 Mart'ta 17 yaşındaki kızı Hatice evden kaçan Satı Bey nasıl isyan etti?

Kızının iş kıyafetleriyle evden çıktığını ancak iş yerine gitmediğini belirten anne Elif Hanım, Ezgi'nin kimliğini bile yanına almadığını söyledi. Kızını büyük zorluklarla büyüttüğünü anlatan endişeli anne, bir an önce Ezgi'ye kavuşmak istediğini belirtti. "Kızım altı yaşında ağaçtan düştü, saf olduğu için kızımı götürdüler. Ben kızımı istiyorum" diyen anne canlı yayında feryad etti.

"KENDİ İSTEĞİMLE KAÇTIM!"

Yayına telefonla bağlanan Ezgi Dikilitaş: "3 yıldır Hüseyin Öztürk ile arkadaşlık yapıyordum. Evlenmek istiyorum dedim karşı çıktılar, hayır dediler. Hüseyin ile bir ay konuşmadık, sonra konuşmaya başladık. Ben kendi isteğimle kaçtım, hiç bir şekilde beni kaçırmadılar! Hiç bir şekilde baskı yok Esra Hanım... " dedi. Elif Hanım kızının gerçekleri söylemesi için canlı yayına çağırdı.