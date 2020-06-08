Müge Anlı canlı izle 8 Haziran Pazartesi!

Atv'nin sevilerek takip ediilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün canlı yayınla ekranlarda olmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te geçen hafta 11 aydır kayıp olan Ayşe Altuntaş olayında sıcak gelişme yaşandı. Çağla Tuğaltay cinayetinde zaman aşımı durduruldu. Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşanacak? İşte 8 Haziran Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası....

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Ayşe Altuntaş'tan bir iz aranıyor!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 11 aydır kayıp olan Ayşe Altuntaş olayında sıcak gelişme yaşandı. Müge Anlı'nın dünkü yayınında Pirinççi Köyü Çukurtarla mevkiinde çobanlık yapan görgü tanığı konuşmuş ve Ayşe Altuntaş ile Mehmet Bey'i gören görgü tanığı çoban; ikilinin uygunsuz vaziyette ıssız yerlerde vakit geçirdiklerine şahit olduğunu söylemişti. Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edili, görgü tanığının ifadesi sonrasında 70 kişilik bir ekip Sultangazi'deki ormanlık alanda polis, jandarma ve afad ekipleri arama çalışması başlattı.

Çağla Tuğaltay cinayetinde zaman aşımı durduruldu!

İstanbul Şişli'deki evinde 20 yıl önce vahşice öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın katili bulunamadığı için dosya 5 Haziran 2020'de zaman aşımından kapanacaktı. Savcılık dosyada fail olabilecek kişilerin ifadelerinin alınmasına devam ettiğini gerekçesiyle zaman aşımını bir gün kala durdurdu.