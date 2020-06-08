Yeni düzende sosyal hayat

Yeni sosyal hayat için birçok kural konurken bu kurallara uymak bizim görevimiz. Bunu yaparken artık küçücük bir çocuğun bile ezbere söyleyebileceği maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeliyiz. Normalleşme ile tekrar ofis, fabrika ortamlarına taşınan iş hayatının yanı sıra, uzun zamandır görülmeyen arkadaşlarla kavuşmalar da oldukça hızlandı. Online toplantılar yerini yemekli iş toplantılarına, görüntülü konuşmalar kahve masalarına dönüştü. Evde kendi ekmeğinizi yapıp yediniz veya kahve makinaları sayesinde rutin kahve saatinizden şaşmadınız.

TEMKİNLİ OLMAK ŞART

Ama dışarda yenen yemekler, içilen kahveler özlendi. Nerdeyse adımımızı attığımız her yer bir yeme-içme noktası. Kimi sizce temiz kimiyse asla gidilmez dediğiniz bir yer. Belki o sürekli müdavimi olduğunuz restorana veya tatlılarına bayıldığınız pastaneye bir daha hiç gidemeyecek gibi hissediyorsunuz. Belki de sosyalleşmek sizi korkutuyor. Temkinli davranarak sosyalleşebilirsiniz. Peki bir kafe ya da restorana gidildiğinde nelere dikkat etmeliyiz?



BARDAK YERİNE KAPALI ŞİŞE

Çoğu işletmede sanayi tipi bulaşık makineleri kullanılıyor olabilir. Ama yine de damlacık yoluyla geçen bu virüsün en yoğun olabileceği yerlerden biri bardak ağızlarıdır. Bu yüzden içecekleri bardaklarda tüketmek yerine şişelerde tüketmeniz daha iyi olacaktır. Sürahi veya bardak su yerine tek kişi tüketeceğiniz şişe sular hem daha hijyeniktir hem de havaların ısınması ile artan su ihtiyacınızı karşılamanızdan bağışıklık sisteminizin güçlenmesine kadar pek çok konuda yardımcıdır.



MEKAN SEÇİMI ÖNEMLİ

Yeni düzenin en önemli kuralı temizlik! Tercih edeceğiniz yerlerin mutlaka yeni kurallara uygun olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Bu durumda güvendiğiniz yerleri tercih etmek en doğrusu olacaktır. Sosyal mesafe kurallarına göre mesafelenmiş masa ve sandalye düzeni riski azaltmada etkili olacaktır. Restoranlarda veya kafelerdeki kolonya ve dezenfektan ile yemek öncesi ve sonrası hiyeninizi sağlayın. Tesislerin içinde veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde (lavabo önleri, varsa sigara içme alanları vb.) 1,5 metre ara ile konulan sosyal mesafe işaretlemelerine dikkat edin.



ÇATAL-KASIK TEK KULLANIMLIK OLMALI

BİR diğer konu çatal-bıçak hijyenidir. Besin tüketimi sırasında artan ağız içi mukus salgısı nedeniyle iyi temizlenmeyen metaller oldukça riskli hale gelmektedir. Tek kullanımlık çatal setleri kullanmak veya kişiye özel paketlenmiş servis setleri kullanmak iyi bir tercih olacaktır. Masa servisiniz açıldığında çatal bıçağınızı tek kullanımlık peçeteler ile temizleyebilirsiniz. Masanızda el dezenfektanın veya %80 alkol konsantrasyonuna sahip kolonyanın bulunmasına dikkat etmelisiniz.



AÇIK HAVADA OTURUN

AÇIK alanlar veya bahçesi olan işletmeler hava almak için en iyi tercihlerdendir. Kapalı alanlarda, havalandırma veya klima kullanılıyorsa, mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Eğer klimalı bir ortam varsa, işletmeler klimaları %100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırmak zorundadır. Bütün mekanlarda sık sık doğal havalandırma yapılmalıdır. Sizlerin de birer müşteri olarak bu kurallara uyan işletmeleri seçmeniz yararınıza olacaktır.



SOSYAL MESAFEYI KORU

Bizler üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Uzun zamandır görüşmediğimiz, sarılmak ve yakın olmak istediğiniz arkadaşlarınızla mesafeli iletişime bir süre daha devam edeceğiz. Görünmeyen düşmanımızın hala hayatta olduğunu ve onu yenmemiz için tedbirlere devam etmemiz gerektiğini unutmayalım. Yeni sosyal hayatınıza hoş geldiniz.