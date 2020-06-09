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DGS kılavuzu yayımlandı başvurular başladı! 2020 DGS başvurusu nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Meslek Yüksekokulları ile Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı için (2020-DGS) başvurular başladı. Adaylar başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte 2020 DGS ile ilgili merak edilenler...

DGS kılavuzu yayımlandı başvurular başladı! 2020 DGS başvurusu nasıl yapılır?

09.06.2020, 11:27

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı için (2020-DGS) başvurular başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2020-DGS'nin 9 Ağustos'ta yapılacağı hatırlatıldı.

Adaylar, başvurularını 9-17 Haziran tarihleri arasında, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda veya bireysel olarak Başkanlığın "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DGS Kılavuzu'nda yer alıyor.

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