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DGS kılavuzu yayımlandı başvurular başladı! 2020 DGS başvurusu nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı için (2020-DGS) başvurular başladı. Adaylar başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte 2020 DGS ile ilgili merak edilenler...

09.06.2020, 11:27