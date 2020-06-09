EBA TV canlı izle 9 Haziran Salı!

Koronvirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim devam ediyor. Milyonlarca öğrenci TRT EBA TV ile 09.00 ve 15.00 saatleri arasında derslerini alabiliyorlar. Ayrıca ders tekrarına da sahip olabiliyorlar. Peki bugün hangi dersler işlenecek? İşte 9 Haziran Salı EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN