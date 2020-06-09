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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 9 Haziran Salı!

canlı izle 9 Haziran !

Mart ayında ülkemizde ilk koronavirüs vakası görüldüğünde eğitimde tedbirler alınarak uzaktan eğitime geçildi. ile öğrenciler bilgisayarlarından ya da televizyonlarından derslerini takip edebilme şansına sahip oluyorlar. İşte 9 Haziran sayfası...

EBA TV canlı izle 9 Haziran Salı!

09.06.2020, 09:10

Koronvirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim devam ediyor. Milyonlarca öğrenci TRT EBA TV ile 09.00 ve 15.00 saatleri arasında derslerini alabiliyorlar. Ayrıca ders tekrarına da sahip olabiliyorlar. Peki bugün hangi dersler işlenecek? İşte 9 Haziran Salı EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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