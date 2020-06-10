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Haberler Yaşam Antalyalı siyam ikizleri İngiltere’de ayrıldı

Antalyalı siyam ikizleri ’de ayrıldı

'da ev kadını Fatma ile turizmci eşi Ömer Evrensel'in 2018'de doğan Derman ve Yiğit adını verdikleri başlarından yapışık erkek siyam ikizleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönderildikleri 'nin başkenti Londra'da bir dizi ameliyatla birbirlerinden ayrıldı.

Antalyalı siyam ikizleri İngiltere’de ayrıldı
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Aralık ayından bu yana Londra'da bulunan ikizler bugün yurda getirilecek. MÜJDELİ haberi önceki gün veren Erdoğan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile ilgili, "Antalyalı 2 yavrumuzu İngiltere'ye gönderdik. Bizden de 2 doktor gitti. 42 kişilik ekiple gerçekleşen başarılı ameliyattan sonra inşallah çarşamba günü dönüyorlar" dedi.


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