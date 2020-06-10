Antalyalı siyam ikizleri İngiltere’de ayrıldı

Aralık ayından bu yana Londra'da bulunan ikizler bugün yurda getirilecek. MÜJDELİ haberi önceki gün veren Erdoğan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile ilgili, "Antalyalı 2 yavrumuzu İngiltere'ye gönderdik. Bizden de 2 doktor gitti. 42 kişilik ekiple gerçekleşen başarılı ameliyattan sonra inşallah çarşamba günü dönüyorlar" dedi.



