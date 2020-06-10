Beşamel sos nasıl yapılır? Evde beşamel sos nasıl yapılır? İşte beşamel sos tarifi ve malzemeler...

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada kaldığımız günlerde, mutfaklardan çıkamadık. Birçok kişi birbirinden farklı lezzetler denemeye başladı. Bu lezzetler için bizim bugünkü önerimiz beşamel sos! Yemeklerin vazgeçilmezi olan başemel sos nasıl yapılır? Evde beşamel sos nasıl yapılır? İşte beşamel sos tarifi ve malzemeler...

BEŞAMEL SOS İÇİN MALZEMELER

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

1/2 adet küçük boy kuru soğan

2 adet karanfil

1/4 adet defne yaprağı

1/4 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş renkli tane karabiber

BEŞAMEL SOS YAPILIŞI

Beşamel sos yapımında kullanacağınız süte aromatik bir tat katacak kuru soğan üzerine bıçakla bir çentik atıp defne yaprağını içine gömün. İki yanına birer adet karanfil saplayın. Soğuk sütü sos tenceresine alın. Aromatik kuru soğan ilavesiyle kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Süt ısındığında soğanı alıp ılınması için bir kenarda bekletin. Tereyağını ayrı bir tavada kısık ateşte eritin. Yağ eridiğinde unu katıp kavurmaya başlayın. Hafif bir renk alan una ılık sütü azar azar ekleyip bir çırpma teliyle hızlıca karıştırın. Sütün tamamını katıp karıştırma işlemini topaklanmaması için sürdürdüğünüz sosu, tuz ve taze çekilmiş renkli tane karabiberle tatlandırın. Kısık ateşte karıştırarak koyulaşana kadar pişirdiğiniz sosu ocaktan alın. Arzu ettiğiniz ana yemek yapımında ya da servis aşamasında kullanın.

BEŞAMEL SOS YAPIMININ PÜF NOKTALARI

1.Un topak topak olmamalı.

2.Unun kokusu çıkana kadar kavurulmalı.

3.Süt azar azar eklenmeli.

4.Isıtılmış süt kullanılmalı.