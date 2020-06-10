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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 10 Haziran Çarşamba!

canlı izle Çarşamba!

Koronavirüs tedbirleri ile başlatılan ile dersler devam ediyor. Milyonlarca öğrenci EBA TV ile derslerini takip edebilme ve ders tekrarı imkanına sahip. İşte Salı izleme sayfası...

EBA TV canlı izle 10 Haziran Çarşamba!

10.06.2020, 09:07

EBA TV ile ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri derslerini ister bilgisayardan ister televizyondan takip edebiliyor. Sabah 9'da başlayan dersler 15.00'a kadar devam ediyor. Derslerin ardından ise ders tekrarları ile öğrenciler öğrendiklerini pekiştirebiliyorlar. İşte 10 Haziran Salı EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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