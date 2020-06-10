EBA TV canlı izle 10 Haziran Çarşamba!

EBA TV ile ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri derslerini ister bilgisayardan ister televizyondan takip edebiliyor. Sabah 9'da başlayan dersler 15.00'a kadar devam ediyor. Derslerin ardından ise ders tekrarları ile öğrenciler öğrendiklerini pekiştirebiliyorlar. İşte 10 Haziran Salı EBA TV canlı izleme sayfası...
EBA TV İlkokul CANLI YAYIN
EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN
EBA TV Lise CANLI YAYIN
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