Mutfakta denen yemek tarifleri dışında, tatlı tarifleri de oldukça rağbet görüyor. Genellikle tatlıya olan zaafımızı kendi yaptığımız tariflerle taçlandırmak isteyebiliriz. Sağlıklı olması açısından da bu tarifleri evde denemek ideal olacaktır. Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmaya çalıştığımız şu günlerde, mutfakta bir şeyler denemek kafamızı dağıtmaya yardımcı olacaktır. Bugünün tatlı önerisinde de trileçe var. Trileçe nasıl yapılır? Evde trileçe nasıl yapılır? İşte trileçe yapımı ve malzemeleri...

MALZEMELER

KEKİ İÇİN:

5 adet yumurta

5 yemek kaşığı irmik

10 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı ayçiçeği yağı

10 yemek kaşığı un

Birer paket vanilya ve kabartma tozu

ÜZERİ İÇİN:

2 su bardağı süt

2 su bardağı keçi sütü

5 yemek kaşığı toz şeker

100 gram manda kaymağı

1 su bardağı krema

SÜSLEMEK İÇİN:

Çilek

YAPILIŞI

Tatlının keki için, yumurtaları, irmik ve toz şeker ile iyice çırpın. Ayçiçeği yağı, un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edip çırpmaya devam edin. Karışımı 23 santim çapında, içi yağlanmış bir kek kalıbının içine doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin. Fırından alıp ılınmaya bırakın.

Tatlının üst katmanı için, süt, keçi sütü ve toz şekeri tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın. Tencereyi ocaktan alıp kaymak ve kremayı ekleyip ılınmaya bırakın. Ilık sütlü karışımı ılık kekin üzerine gezdirerek dökün. 5 dakika dinlendirip dilimleyin. Dilimlenmiş çilekle süsleyip servis yapın.