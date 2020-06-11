Esra Erol'da canlı izle 11 Haziran Perşembe!

Atv'nin izlenme rekorları kıran programı Esra Erol'da hafta içi her gün yeni bölümleri ile ekranlarda olmaya devam ediyor. Ezgi Dikilitaş ve Hüseyin Öztürk nikah masasına oturacak mı? Ezgi'nin yüzünü güldürecek sürpriz gelişme ne? "Eşimin 8 aylık hamile olduğunu nikah günü öğrendim!" diyen Emrah Bey, Sibel Çetin ile kozlarını canlı yayında paylaştı. İşte Esra Erol'da canlı izleme sayfası...

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ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Ezgi ve Hüseyin nikah masasına oturacak mı? Ezgi'nin yüzünü güldürecek sürpriz haber! 'Karım Sibel'in 8 aylık hamile olduğunu nikah kıydığımız gece öğrendim' diyen Emrah'ın açıklamaları herkesi şoke etti! Emrah ve karısı bir buçuk ay sonra canlı yayında karşı karşıya gelecek, tüm gerçekler ortaya çıkacak! Ezgi'nin annesi konuşacak yer yerinden oynayacak! Elif Hanım'dan kızı Ezgi'yle ilgili herkesi şoke edecek itiraf! Meryem verdiği sözü tutacak mı? Nezir Bey'in bir yıllık evlat hasreti son bulacak mı? '26 yıllık eşim 1 Haziran günü evi terk etti' diyen Erdoğan Bey'in eşi Döndü Hanım'ın esrarengiz kayboluşu.