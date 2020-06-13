  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Maçka canisi

Maçka canisi

’nda tartıştığı sağlık çalışanı ’in boğazını keserek dehşeti yaşatan D. yakalandı. Gözaltına alınan Emrah D’nin suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Maçka canisi
Giriş Tarihi: 13.6.2020

İstanbul Şişli'de bulunan Maçka Parkı'nda önceki gün 18.50 sıralarında Süleyman Dönmez isimli psikiyatri danışmanı ile Emrah D. arasında tartışma çıktı. Sağlık çalışanını içki şişesiyle boğazından yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda sağlık çalışanının boğazını kesen şahsın Emrah D. (32) olduğunu tespit etti.

ZANLININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Kimliği belirlenen şahıs polis ekiplerince Eyüp ilçesi Çırçır Mahallesi Betül Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı. Emrah D'nin kasten yaralama, mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından sabıka kaydının olduğu öğrenildi. Hastanede tedavisi süren Süleyman Dönmez'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maçka canisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA