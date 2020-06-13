Maçka canisi

İstanbul Şişli'de bulunan Maçka Parkı'nda önceki gün 18.50 sıralarında Süleyman Dönmez isimli psikiyatri danışmanı ile Emrah D. arasında tartışma çıktı. Sağlık çalışanını içki şişesiyle boğazından yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda sağlık çalışanının boğazını kesen şahsın Emrah D. (32) olduğunu tespit etti.

ZANLININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Kimliği belirlenen şahıs polis ekiplerince Eyüp ilçesi Çırçır Mahallesi Betül Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı. Emrah D'nin kasten yaralama, mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından sabıka kaydının olduğu öğrenildi. Hastanede tedavisi süren Süleyman Dönmez'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.