Sağlıklı kemiklerin sırrı kalsiyum ve vitaminlerde

Sağlıklı bir beden için sağlıklı ve güçlü kemikler, belirleyici bir rol üstlenir. Bu noktada vitamin ve minarellere büyük iş düştüğünü söyleyen Avrasya Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Ortak, kemik sağlığı için alınması gereken vitamin ve mineraller hakkında şu bilgileri paylaşıyor: Vücut 30 yaşına kadar alınan kalsiyumu kemiklerde depolar ve 30 yaşında kemik yoğunluğu en zirve noktaya ulaşır. Ancak ileriki yaşlarda vücut, kalsiyumu depolamayı bırakır. Bu sebeple kemiklerin ihtiyacı olan kalsiyum ve vitaminleri kişi besinler yoluyla almalıdır. Yeterli ölçüde alınmadığı durumlarda ise önceden depolanmış kalsiyumu kullanan kemiklerde zamanla kemik erimesi dahil birçok hastalık kendini göstermeye başlıyor.



GÜÇLÜ kemiklerin olmazsa olmazı kalsiyum. Kemik sağlığının en gerekli minerali olan kalsiyum; 10-20 yaş grubu günde 1200- 1300 mg, 20-50 yaş günde 1000 mg, 50 yaş üzeri ise 1200 mg oranında alınmalı. Kalsiyumu besinlerden alabileceğimiz gibi takviye olarak tabletlerden de yararlanılabilir. Kalsiyum yönünden zengin besinler:



D VİTAMİNİNİN EN ÖNEMLİ GÖREVİ KEMİKLERİ KORUMAK

BİRÇOK işlevi olan D vitaminin en önemli görevlerinin başında kemik sağlığını korumak geliyor. Kemik oluşumu için gerekli olan kalsiyumun sindirim sistemince absorbe edilmesinde görevli olan D vitamini, ayrıca kemik yapımında görevli olan hücreleri uyandırır. D vitaminini alabileceğiniz besinler;



● Balık (özellikle de somon) ● Yumurta ● Soya sütü ● Patates ● Süt ve süt ürünleri ● Mantar



FOSFOR EN ÇOK BALIKTA VAR

VÜCUDUMUZ için zorunlu minerallerden biri olan fosfor özellikle de kalsiyum ile birlikte alındığında kemiklerimizi güçlü kılar. Fosfor balık başta olmak üzere en çok su ürünlerinde, tavuk ve süt ürünlerinde yer alır.



B12 EKSİKLİGİ KADINLARDA KEMİK ERİMESİ NEDENİ



KEMİK gelişimi ve gelişimi için olmazsa olmazlar arasında yer alan B12 vitamini, vücutta eksik olduğu takdirde özellikle kadınlarda kemik erimesine yol açıyor.



K VİTAMİNİ GELİSTİRİYOR

K vitamini kemik gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Protein dahil kemik gelişimi için olmazsa olmaz minerallerle etkileşime geçen K vitamini aynı zamanda kemik mineralizasyonunu teşvik eden bileşiklerin aktivesini düzenlemeye yardımcı oluyor. K vitaminini alabileceğiniz besinler;

● Zeytinyağı ● Yeşil yapraklı sebzeler ● Brokoli ● Ispanak ● Şalgam ● Pancar suyu ● Bamya ● Yeşil çay



KALSİYUM EMİLİMİ C VİTAMİNİ İLE KOLAY

VÜCUT için olduğu kadar kemikler için de gerekli olan kolajen üretimini arttıran C vitamini, aynı zamanda kalsiyum emilimini kolaylaştırıyor. Yeterli ölçüde C vitamini alınmadığı takdirde ise kemikler dayanıksız ve kırılgan hale geliyor. C vitaminini alabileceğiniz besinler;

Turunçgiller ● Kivi ● Çilek ● Yeşil biber ● Domates ● Karnabahar