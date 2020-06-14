Diyabet diş eti problemlerini tetikliyor

Diyabet ve diş sağlığı arasındaki ilişki yapılan çalışmalarla ortaya konuldu. Ağız ve diş temizliğinin diyabetten koruduğu yönündeki araştırma Güney Kore'den geldi. 188 bin kişiyi içeren çalışmada günde 3 kez diş fırçalamanın diyabetten yüzde 8 oranında koruduğunu gösterdi. Araştırmanın detaylarını paylaşan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, diş problemlerinin diyabet riskini artırdığına dikkat çekti.



DİŞ PROBLEMİ VÜCUTTA İLTİHAPLANMA YARATIYOR

ÇALIŞMADA diş eti problemi olan kişilerin de 10 yıl takip edildiğini ifade eden Prof. Dr. Hasan Aydın, "Diş eti sorunu yaşayan bu kişilerin yüzde 16'sında diyabet gelişmiş. Sonuç olarak dişle ilgili her türlü problem vücutta bir çeşit iltihaplanma reaksiyonu yaratıyor. Bu da vücutta insülin direnci oluşturuyor. Toplumun yüzde 15'inde diş eti problemi görülürken diyabet hastalarında bu oran 3 kat daha fazla. Yani diyabeti olan kişilerde de diş eti problemlerine daha sık rastlanıyor. Diyabeti olan kişilerde diş eti problemleri de varsa kan şekeri kontrolü zorlaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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