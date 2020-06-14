Yaz aylarında nasıl beslenmeliyiz?

Yaz mevsiminin etkisini iyice göstermeye başladığı bu günlerde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte bol sıvı alınması yönündeki öneriler sıklıkla karşınıza çıkacaktır. Özellikle açık havada çalışmak zorunda olanlar ve açık havada spor yapanlar için bu konu oldukça önemli. Vücuttan fazla miktarda su kaybedilmesi sonucu; bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri görülebilir. Sıvı ihtiyacını karşılamak için süt, ayran, soda, taze sıkılmış meyve suları, şekersiz bitki ve meyve çayları tercih edilebilir. Öte yandan en iyi, saf, doğal ve katkısız olan içecek sudur.



10 DK GÜNEŞLENMEK YETERLİ

Havaların ısınması ile birlikte ev dışında daha uzun süre vakit geçiriyoruz. Tabi Kovid-19 tehlikesi hala devam ediyor, o yüzden mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaya dikkat etmeliyiz. Özellikle hipertansiyon, diyabet, kalp - damar hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olan bireylerin güneş ışınlarının çok dik geldiği 11:00 - 17:00 saatleri arasında gerekmedikçe dışarı çıkmamaları gerekmektedir. D vitamininden yararlanmak için sadece 10 - 15dk güneşlenmeniz yeterli olacaktır. Daha uzun güneşlenme sürelerinde yararlı ışınlar artık zararlı hala gelmeye başlayacaktır.



ŞEKER İHTİYACI DOĞAL YOLLA KARŞILANMALI

Bazı şekerler besinlerde doğal olarak bulunurlar (meyvelerdeki fruktoz, sütteki laktoz, tahıllardaki nişasta gibi). Bazıları ise sonradan ilave edilirler. Şeker, glikoz şurubu veya yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi paketli gıdaların içinde doğal olmayan, eklenti şekerler gibi. Dengeli beslenme çerçevesinde şeker ihtiyacı besinlerden doğal olarak karşılanmaktadır. O halde tatlı tüketiminden kaçınmak, yenildiği taktirde tüketim sıklığına ve miktarına dikkat etmek sağlıklı olacaktır. Yaz mevsimi için ev yapımı dondurmalar seçilebilir.

KEPEKLİ TAHILLARI ES GEÇMEYİN

Kan şekeri, kolesterol ve kan basıncı üzerine olumlu etkileri ve tok tutma özelliğinden ötürü lifli besinlere önem verilmeli. Kuru baklagillerin yazın da haftada 1 - 2 kere tüketilmesi önerilmektedir. Kepekli tahılların (esmer ekmek, bulgur, kepekli makarna, pirinç, erişte ve sebze meyvelerin düzenli tüketilmesi önemlidir.

TEMPOLU YÜRÜYÜŞLERE ÇIKIN

TÜM bu ilkelere ilave olarak mutlaka egzersiz yapılmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü en çok tempolu yürümeyi önermektedir. Bunun dışında; bisiklete binme, yüzme, tenis, dans, aerobik, jimnastik tarzı kalbi çalıştıran sporlar da uygun görülmektedir. Haftanın 4 - 5 günü 40 - 50 dakika kadar egzersiz yapılması yeterli olacaktır. Siz hangi sporu yapabiliyor ve seviyorsanız sizin için en iyi spor odur da diyebiliriz.

ÇEŞİTLİLİKTEN FAYDALANIN

Yaz aylarında artan sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanmak gerekir. Sebze ve meyve tüketimi ile kalp - damar hastalıkları, bazı kanser türleri, inme, diyabet, Alzheimer hastalığı, katarakt ve yaşla ilintili fonksiyonel kayıp riskinin azalması arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Günde 5 - 9 porsiyon sebze ve meyve tüketmek faydalıdır.

MEYVE SADECE ARA ÖĞÜNDE

Yazın öğünlerin sadece meyve ile geçiştirilmesi oldukça yanlıştır. Meyve ana yemek yerine değil, yemekten sonra ara öğün zamanında tüketilmelidir. Meyve tüketiminde porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Fazla meyve de kilo artışına neden olmaktadır.