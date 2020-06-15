Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 15 Haziran Pazartesi!

Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da canlı yayınla ekranlara olmaya devam ediyor. Sevilen program yer verdiği konu ve konuklarıyla güne damgasını vuruyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 15 Haziran Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

12 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; kundaklama şüphesi, tehdit iddiası! Yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu? Levent Karaduman'ın şüpheli kaybı!23 yaşındaki Sevda Kalburcu nerede?

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından video paylaşan 56 yaşındaki Sinan Özen, ikiz bebeklerinden kızı Neva'nın 5 kez ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu ifade etmiş, sevenlerinden dua istemişti. 46 yaşındaki bir kız evlat sahibi olan Müge Anlı da Sinan Özen için Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında programın izleyicilerinden dua istedi. Anlı, "Sinan'ımın ikizleri dünyaya geldi biri kız biri erkek. Kız bebeği ameliyatlar geçiriyor, sizlerden bizlerden dua bekliyor." dedi.