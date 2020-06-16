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Haberler Yaşam Esra Erol'da canlı izle 16 Haziran Salı!

'da canlı izle Salı!

'da hafta içi her gün 16.20'de canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Yer verdiği konu ve konuklar ile güne damgasını vuran Esra Erol'da bugün neler yaşanacak merak ediliyor. İşte 16 Erol'da canlı izleme sayfası...

Esra Erol'da canlı izle 16 Haziran Salı!

16.06.2020, 16:39

Atv ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Aylardır anne babasının haber alamadığı Dilara Esra Erol tarafından bulundu. Dilara anne babasıyla canlı yayında buluştu. Peki bugün Esra Erol'da neler yaşanacak? İşte 16 Haziran Salı Esra Erol'da canlı izleme sayfası....

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ESRA EROL'DA DA DÜN NELER YAŞANDI?

15 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ezgi'nin annesi Elif Hanım şimdi ne yapacak? Nikaha 24 saat kala olanlara inanamayacaksınız! Aylardır anne babasının haber alamadığı Dilara Esra Erol tarafından bulundu! Dilara anne babasıyla canlı yayında buluşacak! Gelininin ardından oğlu da evi terk etti, 2 torununun bakımı ona kaldı! 2 torunuyla ayakta kalmaya çalışan babaannenin herkesi gözyaşlarına boğacak dramı! '

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