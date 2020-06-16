KPSS başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM KPSS sınavı ne zaman?

KPSS sınavı için geri sayım başladı. Memur adayları 'KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihleri?' gibi soruların cevaplarını araştırıyor. ÖSYM sınav takvimini paylaştı. Peki KPSS Lisans, Önlisans VE ortaöğretim sınavı için başvurular ne zaman? KPSS sınavı hangi tarihte? İşte 2020 KPSS ile ilgili merak edilenler...

KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.

KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.

KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

KPSS SINAV TAKVİMLERİ

KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek. KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim'de yapılacak. KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.