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Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri?

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Alınan tedbirler sonrası vaka sayısında düşüşler yaşanmış ve normalleşme sürecine girilmişti. Ancak bazı illerde son zamanlarda yaşanan vaka sayısındaki artış sonrası maske takma zorunluluğu getirildi. Peki hangi illerde maske takmak zorunlu? İşte detaylar...

Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri?

16.06.2020, 10:30

Koronavirüs ile mücadele kapsamında bazı illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Normalleşme döneminde bazı illerden gelen vaka sayılarındaki artış sonrası maske takma zorunluluğu olan il sayısında artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu. İşte maske takma zorunluluğu olan iller...

HANGİ İLLERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU?

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vaka artışlarıyla dikkati çeken şehirler başta olmak üzere artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarının, valilerin başkanlığında riske karşı kararlar almayı sürdürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda, maskenin yaptırımı bulunan bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Koca, virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı.

Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını bildirdi.

Böylece 42 ilde (Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa) maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

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