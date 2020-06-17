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Haberler Yaşam Esra Erol'da canlı izle 17 Haziran Çarşamba!

'da canlı izle 17 Haziran Çarşamba!

sevilen fenomen programı 'da, birbirinden ilginç olayları konu edinmeye devam ediyor. Aileleri buluşturan, gizli saklı olayları çözüme kavuşturan , bugün de heyecan dolu bir yayınla ekranda. Peki da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 17 Haziran Çarşamba Esra Erol'da canlı izleme sayfası...

Esra Erol'da canlı izle 17 Haziran Çarşamba!

17.06.2020, 16:53 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020,18:16

ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da yine heyecanlı bir yayınla ekrana gelecek. Dünkü bölümüyle nefes kesen program, yeni konularla seyirciyle buluşuyor. Dün yayınlanan programda Hüseyin ile Ezgi nikah masasına oturdu. İki torunuyla baş başa kalan Hanife Teyze'nin 3 yıldır haber alamadığı oğlu Ümit ile ilgili çok önemli gelişme yaşandı. Peki bugün Esra Erol'da neler yaşanacak? İşte 17 Haziran Çarşamba Esra Erol'da canlı izleme sayfası....

ESRA EROL'DA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

16 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Ezgi ve Hüseyin bugün nikah masasına oturuyor! 3 çocuğunu da alıp ortadan kaybolan Ayfer Hanım hakkında iddialara ne cevap verecek? Gelininin evi terk etmesinin ardından oğlu da ortadan kayboldu! İki torunuyla baş başa kalan Hanife Teyze'nin 3 yıldır haber alamadığı oğlu Ümit ile ilgili çok önemli gelişme! Ümit'le ilgili gelen haber herkesi şoke edecek! Anne ve babası Ezgi'yi affedecek mi? En mutlu gününde Ezgi'nin yanında olacaklar mı? Esra Erol'un çağrısına Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden cevap geldi! .

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