Esra Erol'da canlı izle 17 Haziran Çarşamba!

ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da yine heyecanlı bir yayınla ekrana gelecek. Dünkü bölümüyle nefes kesen program, yeni konularla seyirciyle buluşuyor. Dün yayınlanan programda Hüseyin ile Ezgi nikah masasına oturdu. İki torunuyla baş başa kalan Hanife Teyze'nin 3 yıldır haber alamadığı oğlu Ümit ile ilgili çok önemli gelişme yaşandı. Peki bugün Esra Erol'da neler yaşanacak? İşte 17 Haziran Çarşamba Esra Erol'da canlı izleme sayfası....

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ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

16 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Ezgi ve Hüseyin bugün nikah masasına oturuyor! 3 çocuğunu da alıp ortadan kaybolan Ayfer Hanım hakkında iddialara ne cevap verecek? Gelininin evi terk etmesinin ardından oğlu da ortadan kayboldu! İki torunuyla baş başa kalan Hanife Teyze'nin 3 yıldır haber alamadığı oğlu Ümit ile ilgili çok önemli gelişme! Ümit'le ilgili gelen haber herkesi şoke edecek! Anne ve babası Ezgi'yi affedecek mi? En mutlu gününde Ezgi'nin yanında olacaklar mı? Esra Erol'un çağrısına Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden cevap geldi! .