Tatil hayalleri çadıra sığdı

Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını yaşam tarzımızı etkilediği gibi pek çok sektörü de derinden sarstı. Virüsün yayılımını durdurmak için sosyal mesafe kurallarını dikkate aldığımız yaz mevsiminde yaz tatili hayalini kuranlar planlarında da değişikliğe gitti.

ÇADIR SATIŞLARI 3-4 KAT ARTTI

Alınan tüm önlemlere rağmen otel veya pansiyon gibi kalabalık tatil mekanlarına gitmekten bu yıl vazgeçen insanlar, karavan ve çadır tatiline merak sardı. Çadır ve karavan satışları geçen yıla oranlar 3-4 kat arttı. Doğayla iç içe ve kalabalıktan uzak olmak isteyen vatandaşlar çadırlarını aldıkları gibi özellikle hafta sonları deniz kenarlarında vakit geçirmeye başladı. Gözde tatil beldesi Çeşme de bundan nasibini aldı. Deliklikoy Plajı çadır tatili yapacakların akınına uğradı. Her ne kadar çadır tatili yapmak isteyenler kendilerini güvende hissetmek için çadırları tercih etse de birçok İzmirlinin de tercihi bu yönde olunca deniz kenarları bu kez kamp çadırları ile doldu.

Metin BURMALI