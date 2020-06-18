Kahramanımız babalarımızın gününü kutlamaya az kaldı. En güvenli sığınağımız olan, canımız babalarımızın gününü unutmamak adına, herkes araştırmaya başladı. Vatandaşlar hediyelerini hazırlamak için, Babalar Günü ne zaman diye sorguluyor. Babalar Günü ne zaman, hangi gün? İşte en güzel Babalar Günü mesajları!

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü 21 Haziran 2020 Pazar günü kutlanacak.

EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

• Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

• Zor zamanları kolay geçirmek için yanınızdan hiç eksik olmaması gereken ilk kişi kimdir tabi ki babamız. Babalar gününüz kutlu olsun...

• Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun.

• Benzemez hiç bir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam.

• Gölgen yeter BABAM...Babalar Günün Kutlu Olsun...

• Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun Babam.

• İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.