Hangi illerde maske takmak zorunlu? Maske takmamanın cezası ne kadar?

Hangi illerde maske takmak zorunlu? İzmir'de maske takma zorunluluğu var mı? Maske takmamanın cezası ne kadar? gibi sorular yoğun şekilde araştırılıyor. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış sonrası şehirlerden maske zorunluluğu haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul, Ankara ve Bursa'da da maske takılması zorunlu iller arasına katıldı. İşte maske takma zorunluğu ile ilgili merak edilenler...

HANGİ İLLERDE MASKE TAKMA ZORUNLU?

42 ilde (Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa) maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

MASKE TAKMAMANIN CEZASI KAÇ PARA?

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale getirildi. Buna göre artık sokağa çıkmak isteyen vatandaşlar maskeyle birlikte çıkacak ve eğer maskesiz dışarıya çıkarsa hakkında cezai işlem uygulanacak. Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.