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Haberler Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO paylaşımı!

'tan paylaşımı!

, " Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri ve () toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. ’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO paylaşımı!

19.06.2020, 19:40

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu.

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