  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 19 Haziran Cuma!

ile Tatlı Sert canlı izle 19 Haziran Cuma!

Kaybolan kişileri, faili meçhul cinayete kurban gidenleri ve birçok sosyal sorumluluk projesini ele alan , bugün heyecanlı bir yayınla ekranda. Peki bugün Müge Anlı'da neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte Anlı canlı izleme sayfası....

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 19 Haziran Cuma!

19.06.2020, 09:24 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020,10:00

Müge Anlı hafta içi her gün 10.00'da atv ekranlarında olmaya devam ediyor. Ele aldığı ve çözüme kavuşturduğu konular ile gündeme damgasını vuran Müge Anlı'da 18 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; evdeki 3 kişiye ne oldu? Uzmanları bile şaşırtan yangın! Kaçtı mı kaçırıldı mı? Kundaklama şüphesi? Muhtarlık kavgası! Sinop'taki yangınla ilgili kuşkular! Ayşe Altuntaş'ın cinayet şüphelisi Mehmet Taşdelen'le ilgili gelişmeler! Bir anda ortadan kayboldu, yıllar sonra gerçek ortaya çıktı.Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 19 Haziran Cuma Müge Anlı canlı izleme sayfası...

MÜGE ANLI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

18 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; evdeki 3 kişiye ne oldu? Uzmanları bile şaşırtan yangın! Kaçtı mı kaçırıldı mı? Kundaklama şüphesi? Muhtarlık kavgası! Sinop'taki yangınla ilgili kuşkular! Ayşe Altuntaş'ın cinayet şüphelisi Mehmet Taşdelen'le ilgili gelişmeler! Bir anda ortadan kayboldu, yıllar sonra gerçek ortaya çıktı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 19 Haziran Cuma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA