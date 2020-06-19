Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 19 Haziran Cuma!

Müge Anlı hafta içi her gün 10.00'da atv ekranlarında olmaya devam ediyor. Ele aldığı ve çözüme kavuşturduğu konular ile gündeme damgasını vuran Müge Anlı'da 18 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; evdeki 3 kişiye ne oldu? Uzmanları bile şaşırtan yangın! Kaçtı mı kaçırıldı mı? Kundaklama şüphesi? Muhtarlık kavgası! Sinop'taki yangınla ilgili kuşkular! Ayşe Altuntaş'ın cinayet şüphelisi Mehmet Taşdelen'le ilgili gelişmeler! Bir anda ortadan kayboldu, yıllar sonra gerçek ortaya çıktı.Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 19 Haziran Cuma Müge Anlı canlı izleme sayfası...
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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?
18 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; evdeki 3 kişiye ne oldu? Uzmanları bile şaşırtan yangın! Kaçtı mı kaçırıldı mı? Kundaklama şüphesi? Muhtarlık kavgası! Sinop'taki yangınla ilgili kuşkular! Ayşe Altuntaş'ın cinayet şüphelisi Mehmet Taşdelen'le ilgili gelişmeler! Bir anda ortadan kayboldu, yıllar sonra gerçek ortaya çıktı.
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