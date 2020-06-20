Motosiklet üzerindeki tartışma ölümle bitti

Aydın'ın Didim ilçesinde minibüsün motosikletle çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Onat (22) hayatını kaybetti, kadın yolcu İ.Y. de yaralandı. Kaza öncesinde Onat ile kadın yolcunun motosiklet üzerinde tartıştığı iddia edildi. Kazanın ardından minibüs şoförü F.E. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN