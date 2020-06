Kahraman babalar sağlıklı yaşamlar

Her sene haziran ayının üçüncü haftası Babalar Günü'nü kutluyoruz. Kız çocuklarının aşkı, erkek çocukların kahramanı babalarımızın günü. Hepimiz için kıymetli, hepimiz için güçlü onlar. Kimi zaman hasta olduğunu kabul etmeyecek kadar inatçı, kimi zamansa bir çocuk kadar masum. Hal böyle olunca çoğumuz babamızı zorla doktora götürüyoruzdur veya ısrar ederek sağlık kontrollerini yaptırıyoruzdur. 'Bana bir şey olmaz!' dediklerini, babamızın ağzından en az bir kez duymuşuzdur. Fakat araştırmalar böyle söylemiyor.



KALP DAMAR SAĞLIĞI İÇİN

Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması verilerine göre hipertansiyon görülme sıklığı 15-24 yaş grubunda yüzde 3 iken 35-44 yaş grubunda yüzde 14'e yükselmektedir. 55-64 yaş grubunda yaklaşık olarak her iki kişiden birisinde yüksek tansiyon görülmektedir. Ülkemizde ise erkeklerde durum oldukça sıkıntılı... Hipertansiyonu olduğu halde ilaç kullanmayanların oranı yüzde 11 olup, yaşla birlikte artan yüksek tansiyonlu bireylerin popülasyonu içinde tedavisiz olanların oranının giderek arttığı görülüyor. Hala doktora gitmemek konusunda ısrarcı olan babalara duyurulur! Sevgili babalar, baba adayları veya ailemizdeki diğer erkek bireyler kendinizi bu çok sık duyduğumuz hastalıktan nasıl koruyabilirsiniz? Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi şöyle:



● Vücut ağırlığının kontrol altında tutulması

● Düzenli fiziksel aktivite

● Alkolden uzak durmak

● Günlük sodyum miktarı günde 6 g tuz ( 2. 4 g Na) sınırlanması

● Potasyum alımının arttırılması Biz rutin hayatımızda kadın veya erkek olalım hipertansiyondan korunmak için kilolu isek ideal ağırlığımıza ulaşmalıyız, düzenli yürüyüş veya egzersiz yapmalıyız, günlük toplam tuz alımımızı 1 silme tatlı kaşığından fazla olmamasına dikkat etmeliyiz. Son önemli madde olarak da potasyum içeren koyu yeşil yapraklı sebzeleri; ıspanak, pazı, semizotu, kuşkonmaz, yağlı tohumları, muz, kayısı gibi meyveleri tüketmeye özen göstermeliyiz. Bunun yanı sıra bel çevresi ya da bel/kalça oranının (BKO) artmış olduğu obezite tipi, kalp-damar sağlığı açısından önemli bir risk faktörüdür. Bel çevresi ölçümü bu riski daha iyi tespit etmemiz için evde kendi kendimize değerlendirebileceğimiz bir kriterdir.



OBEZİTEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kadınlarda bel çevresinin 88 cm ve üzerinde, erkeklerde ise 102 cm ve üzerinde olması obezite varlığını göstermektedir. Obezite çok yönlü ve başka hastalıkları doğuran bir hastalıktır. Başta tip 2 diyabet olmak üzere kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, hiperlipidemi, serebrovasküler hastalık, çeşitli kanserler, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, gastroözofajiyal reflü, polikistik over sendromu, osteoartroz ve depresyon gibi birçok sağlık sorununun gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Üzülerek belirtmeliyiz ki, ülkemizde obezite hızla artmaktadır ve Türkiye, Avrupa'da yetişkin obezitesinin en sık görüldüğü ülkedir. Hadi, şimdi bütün babalarımız göbek çevresini ölçsünler ve bu hastalıklara karşı ne kadar risk taşıyorlar tespit etsinler.

DİYABETE KARŞI NELER YAPMALISINIZ?

Siz yemek yemeği çok seven bir baba olabilirsiniz veya sizin babanız her akşam baklava veya annenizin yaptığı lezzetli tatlıları yemeden duramıyorsa ve göbekler büyüdükçe büyüyorsa, aman dikkat. Ülkemizde 45 yaş ve üzerindeki her beş kişiden birisi diyabet öncesindedir. Yani diyabet hastası olmaya aday. Prediyabet, ileride diyabet gelişme riskinin yüksek olduğunun göstergesidir ve bu dönemde yaşam tarzındaki değişikliklerle diyabet gelişmesi yüzde 45-48 önlenebilir.

Beden Kütle İndeksi'nin (BKİ) 25 kg/m2 olması ve fiziksel aktiviteden yoksun olmak, birinci ve ikinci dereceden akrabalarda diyabet olması, hipertansiyon varlığı, iyi huylu kolesterolün (HDLkolesterol) 35 mg/dl'ten az ve/veya trigliserid değerinin 250 mg/dl'ten yüksek olması, kalp-damar hastalıkları, diyabet hastalığına yakalanma riskini artırmaktadır.

Diyabetten kaçınmak ve yaşam kalitenizi artırmak için ise babalarımıza önerilerimiz şöyle:

● Bir diyetisyen eşliğinde sağlıklı kilonuza ulaşın.

● Düzenli spor yapın.

● Basit karbonhidrat kaynaklarından kaçının

● Günlük posa alımınızı artırın. Her gün sebze, salata tüketin.

● Hayvansal yağ yerine zeytinyağı, ceviz, badem, avokado gibi bitkisel yağ kaynaklarını hayatınıza katın.

● Sigara, alkolü bırakın.