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öğretmen seminerleri nasıl izlenir?

Öğretmenlerin her dönem sonu yaptıkları seminerler bugün başladı. Milyonlarca öğretmen koronavirüs salgını nedeniyle bu sene uzaktan katılımla yaz dönemi seminerlerinde yer alacak. üzerinden seminerlere katılmak mümkün. öğretmen seminerleri nasıl izlenir? Öğretmen saatleri kaç? İşte detaylar...

EBA TV öğretmen seminerleri nasıl izlenir?

22.06.2020, 15:11

Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen seminerler bu yaz döneminde EBA TV üzerinden online olarak gerçekleşiyor. Peki öğretmen seminerleri nasıl izlenir? İşte detaylar...

EBA TV ÖĞRETMEN SEMİNERİ NASIL İZLENİR?

Öğretmenlerin yaz dönemi seminerleri 22 Haziran'da başlayacak, 30 Haziran'a kadar devam edecek. İlk seminer saat 09:30 ile 10:00 arasında tüm öğretmenler için yapılacak. Seminerler EBA'dan takip edilebilecek.

22 Haziran pazartesi günü online seminerler EBA üzerinden merkezi olarak başladı. Her okul Zoom, Teams vb programlar üzerinden kendi toplantılarını gerçekleştirmeye devam edecek.

EBA öğretmen girişi için; EBA uygulamasına ya da www.eba.gov.tr adresine giriş yapılması gerekiyor. Akabinde EBA öğretmen girişi yazısına tıklanıyor. Çıkan ekranda MEBBİS veya e-devlet şifresi ile giriş yaparak sisteme girerek seminerlere katılabilirsiniz.

EBA SEMİNER GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

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