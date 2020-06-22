Esra Erol'da canlı izle 22 Haziran Pazartesi!

Esra Erol birbirinden ilginç konuları ekrana taşımaya devam ediyor. 25 yıllık eşi Ayfer Duran tarafından terk edilen Şaban Duran yuvasını kurtarmak için atv'nin başarılı programı Esra Erol'daya başvurmuştu. Iğdır'dan programa katılan Şaban Bey, eşinin kendisine ne zaman öleceğini söylediğini öne sürdü. Akıllara durgunluk veren olayda yaşananlar herkesi şoke etti. Peki bugün hangi konular işlenecek? Konuklar kim olacak? İşte 22 Haziran Pazartesi Esra Erol'da canlı izleme sayfası...

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ESRA EROL'DA DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Eşinin bir lafıyla çocuklarının da kendisiyle görüşmeyi kestiğini belirten Şaban Duran, Ayfer Hanım'ın psikolojik sorunları olduğunu iddia etmişti. 25 Aralık 2019'da eşi tarafından terk edilen Şaban Bey'e bir darbe de kızı ve oğlundan geldi. Semanur; "Annemin kalp gözü açık, rüyasında gördüğü şeyler gerçek oluyor. Babam bile olsa kimse anneme laf söyleyemez." diyerek babasına yüklendi. Şaban Bey; "Karım Ayfer'i ve çocuklarımı çok seviyorum lütfen bu yanlış yoldan dönsünler!" sözleriyle eşi ve çocuklarını ikna etmeye çalıştı. Ayfer Duran, üç harflilerle konuştuğunu ve gördüğü rüyaların gerçek çıktığını öne sürdü. Ailesini ve eşini kendisine inanmadıkları için silen Ayfer Hanım, akli dengesinde bir problem olmadığını söyledi.

Şaban - Ayfer Duran çiftinin komşularının 25 yaşındaki oğulları Özer'i de etkisi altına aldığı öne sürüldü. Tahsin ve Çiğdem çifti konuyla alakalı karakola giderek şikayetçi oldu. Özer tüm ısrarla rağmen ailesinin yanına dönmedi.