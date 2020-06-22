MEB LGS sınav soru ve cevapları! İşte 2020 LGS cevap anahtarı...

LGS soru ve cevapları öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. 20 Haziran Cumartesi günü 8. sınıflara yönelik olarak MEB tarafından düzenlenen LGS sınavı korona tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Kimi öğrenciler sayısal kısımda zorlandıklarını belirtirken kimileri de sınavın beklediği gibi geçtiğini belirtti. Sınav heyecanını atlatan öğrenciler şimdi de LGS soru ve cevaplarını araştırıyor. İşte 2020 LGS soru ve cevap anahtarı...

2020 LGS SORU VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklama yaptı.



Selçuk, "Soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

LGS soruları ve cevap anahtarı bulunan kitapçıkları, Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Öğrencilerin bu yıl sınav çıkışında kitapçıklarını alamaması nedeniyle sınavın bitimiyle birlikte yayımlanan LGS soruları ve cevap anahtarı, PDF dosyası üzerinden görüntülenebiliyor. Diğer taraftan sınav kitapçıkları 22 Haziran itibariyle okullardan temin edilebilecek.

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