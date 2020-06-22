Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? MEB mülakat yerleri sorgulama...

1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında sözleşmeli öğretmenlik ön başvurusu gerçekleşmişti. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için 6-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında da mülakatlar gerçekleştirilecek. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? MEB'den açıklama geldi mi? İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmenliğe başvuran adaylar, T.C. kimlik numaraları ile mülakata alınacakları yer bilgilerini "http://www.meb.gov.tr/" adresinden veya e Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek. Mülakat yerleri henüz açıklanmadı.

e Devlet "sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezlerinin ilanı" sayfasından Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınava girmeye hak kazanan adayların, sözlü sınava girecekleri sınav merkezlerinin ilanı yapılmaktadır.

6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak.



Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.



Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.