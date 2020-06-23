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Haberler Yaşam El jelleri zehirli çıktı: Bu 9 dezenfektanı kullanmayın! Kaynak Yeniçağ: El jelleri zehirli çıktı: Bu 9 dezenfektanı kullanmayın!

El jelleri zehirli çıktı: Bu 9 dezenfektanı kullanmayın! Kaynak Yeniçağ: El jelleri zehirli çıktı: Bu 9 dezenfektanı kullanmayın!

hükümeti, bugün bir açıklama yaparak merkezli isimli markanın ürettiği el dezenfektanlarının kullanılmaması gerektiğini duyurdu. ABD Gıda ve , "Bu markanın ürettiği 9 üründe methanol var ve ciltle teması toksik sonuçlar doğurabilir" açıklamasını yaptı.

El jelleri zehirli çıktı: Bu 9 dezenfektanı kullanmayın! Kaynak Yeniçağ: El jelleri zehirli çıktı: Bu 9 dezenfektanı kullanmayın!

23.06.2020, 12:16 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020,12:26

ABD hükümeti bünyesinde çalışmalarını sürdüren ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) korona virüsü salgını dolayısıyla patlama yapan el jelleri ve dezenfektanlar ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yetkililer Meksika'da üretilen Eskbiochem isimli markanın ürettiği 9 el dezenfektanında methanol olma ihtimali bulunduğunu ve bu maddenin de ciltle temas veya ağız yoluyla alınması durumunda zehirli olabileceğini duyurdu.

FDA, "Eskbiochem'ın ürettiği 9 ürünü kullanmayın" uyarısını yaptı.

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