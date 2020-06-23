El jelleri zehirli çıktı: Bu 9 dezenfektanı kullanmayın! Kaynak Yeniçağ: El jelleri zehirli çıktı: Bu 9 dezenfektanı kullanmayın!

ABD hükümeti bünyesinde çalışmalarını sürdüren ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) korona virüsü salgını dolayısıyla patlama yapan el jelleri ve dezenfektanlar ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yetkililer Meksika'da üretilen Eskbiochem isimli markanın ürettiği 9 el dezenfektanında methanol olma ihtimali bulunduğunu ve bu maddenin de ciltle temas veya ağız yoluyla alınması durumunda zehirli olabileceğini duyurdu.

FDA, "Eskbiochem'ın ürettiği 9 ürünü kullanmayın" uyarısını yaptı.