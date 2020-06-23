HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, batı bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara, Kuzey Ege (İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya), Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Haziran Salı hava durumu.... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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