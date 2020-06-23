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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Haziran Salı hava durumu....

! 'den son dakika uyarısı! 23 Haziran Salı hava durumu....

'de bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklık artışları yaşanacak mı? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile , Hatay-Dörtyol, Amasya ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, , Batı Karadeniz, Aydın, 'nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 23 Haziran Salı ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Haziran Salı hava durumu....

23.06.2020, 09:31

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, batı bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara, (, Manisa, Uşak, Kütahya), Batı Karadeniz, Aydın, 'nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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