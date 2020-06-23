Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Haziran Salı hava durumu....

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Haziran Salı hava durumu....

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklık artışları yaşanacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Osmaniye, Hatay-Dörtyol, Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 23 Haziran Salı hava durumu...

23.06.2020, 09:31