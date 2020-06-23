Sel suları 5 can aldı

Bursa'da önceki gün sağanak yağışın yol açtığı sel felaketinde, hayatını kaybeden vatandaşların sayısı dün 5'e yükseldi. 130 haneli Dudaklı köyündeki hemen hemen tüm evler kullanılmaz hale gelirken, azgın suların sürüklediği araçlar bölgeden kaldırılmaya başlandı. Valilik ve Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda oluşturulan kriz masasınca, hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapıldı. Kestel ilçesinin kuzeyinde kalan İznik İlçesi'nin birçok mahallesinde de dereler taştı, binlerce dönüm alan sular altında kaldı, mahsur kalan bir aile ise sel sularından son anda kurtarıldı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Selin en çok zarar verdiği Kestel ilçesi Dudaklı Köyü'nde evden çıkamayan 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba hayatını kaybetti. Kayacık mahallesinde ise, aynı aileden 7 kişi sele kapılmış olup ikisi kendi imkanlarıyla kurtulmuştu. Geriye kalan beş kişiden Medine Bilen, Nazire Bilen, Ahmet Bilen ve Türkan Bilen'in cansız bedenlerine ulaşıldı. AFAD ve kurtarma ekipleri Derya Bilen'in arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.





BAKANLAR BÖLGEYI INCELEDI

ÖNCEKİ akşam Bursa'ya gelip Ankara'ya dönen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, beraberinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte dün öğle saatlerinde tekrar Bursa'ya geldi. Sel felaketinin yaşandığı Kestel ilçesinde incelemelerde bulunan Bakan Soylu ve Pakdemirli, daha sonra Kader Akbaba'nın cenaze törenine katıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dilediğini belirten Soylu, yaraların sarılması için gerekli adımların atıldığını belirtti. Bakan Soylu, "Allah mekanlarını cennet etsin. Başımız sağ olsun. Derya'nın aranması devam ediyor. Tabii duamız şu, canlı bir şekilde ulaşabilmek. Bütün ekiplerimiz, havadan da insanlı keşif uçaklarımız, diğer hava araçlarımız, aynı şekilde aramalara devam ediyor. Tüm ekiplerimiz çalışmaktadır" dedi.





ORMAN KÖYLERİNE DESTEK

Selin vurduğu Kestel'in Dudaklı Köyü'ndeki sular altında kalan tarım arazilerini ve köyü havadan inceleyen Bakan Bekir Pakdemirli ise, "Şu anda 5 ilçe 43 köy ve 25 bin 650 dekar alan zarar görmüş gözüküyor. Orman köyleri kapsamında olan ve zarar gören köylerimizle alakalı da 1 milyon TL destek getirdik. Ağırlıklı hasar daha çok tarım arazilerinde olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Tarım sigortası olanların mağdur olmadığına da dikkat çeken Pakdemirli, "Maalesef TARSİM sigortası kapsamında kalanlar dışında il, ilçe müdürlüklerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Devlet Su İşleri ekipleri burada çalışmalarını sürdürüyor" şeklinde konuştu.





Valilikten yapılan açıklamada, arama ve kurtarma faaliyetlerinde; AFAD, UMKE, Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, jandarma ve sivil arama kurtarma ekiplerinden 257 kişinin yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.