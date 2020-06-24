En pratik tarif! Zerdeçallı ekmek nasıl yapılır? Evde zerdeçallı ekmek yapılır? İşte tarifi...

Daha önce zerdeçallı ekmek yediniz mi? Eğer daha önce zerdeçallı ekmek yemediyseniz, mutlaka deneyin. Karantina sürecinde ekmek yapımında uzman olduk sayılır! Bu nedenle bu pratik tarifi yapmak bizim için oldukça basit olacaktır. Eğer ofise, işinizin başına döndüyseniz, bu lezzetli ekmeği yanınızda götürüp, sağlıkla yiyebilirsiniz.

MALZEMELER

1 yemek kaşığı toz zerdeçal

550 gram ekmeklik buğday unu

1 tatlı kaşığı instant maya

120 gram oda ısısında tereyağı

350 ml süt

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı çörek otu

1 yemek kaşığı tuz

İÇ HARCI İÇİN:

1 demet pazı

1 demet maydanoz

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurtanın sarısı

2 yemek kaşığı krema

Yarım su bardağı rendelenmiş eski kaşar peyniri

YAPILIŞI

Unu hamur yoğurma kabına eleyin. Ortasını havuz şeklinde açın. Zerdeçal, maya, tereyağı, süt, yumurta, çörek otu ve tuzu ekleyip karıştırın. Hafifçe ele yapışan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp sıcak bir ortamda 3 saat bekletin. Pazı ve maydanozu temizleyip sap kısımlarını kesin. Hamuru 6 eşit bezeye ayırıp yuvarlayın. Her parçayı unlanmış zeminde merdane ile bir karış eninde ve 1.5 karış uzunluğunda, oval olacak şekilde açın. Orta kısımlarına pazı ve maydanoz yapraklarını dizin. Her birini ayrı ayrı rulo yapın. 6 adet rulo hamurun birer ucunu birbirine yapıştırın. Daha sonra hamur rulolarını üçlü olarak iki gruba ayırın. Her grubu ayrı ayrı saç örgüsü şeklinde örün. Elde ettiğiniz iki örgünün uçlarını birbirine yapıştırın. İkinci mayalanma işlemi için pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine alıp, kabarana kadar sıcak bir ortamda bekletin. Yumurta sarısı ve kremayı çırpın. Mayalanan hamurun üzerine sürün. İnce rendelenmiş kaşar peynirini hamurun üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Soğuttuktan sonra dilimleyip servis yapın.