Esra Erol'da izle 24 Haziran Çarşamba!

Atv ekranlarının sevilerek izlenen programı Esra Erol'da canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Gündeme damgasını vuran konulara değinen programda dün yine ekranlara kilitleyen olaylar yaşandı. 'Arkadaşıma gidiyorum' diyerek evden çıkan Sinem bir aydır kayıp. Yanına hiçbir şey almadığını söyleyen acılı aile, kızlarının başına bir şey gelmesinden korkuyor. Sözde şeyh olduğu iddia edilen Soner Birol canlı yayında konuştu. Peki bugün Esra Erol'da neler yaşanacak? İşte 24 Haziran Çarşamba Esra Erol canlı izleme sayfası...

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ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

23 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; biri sevgilisine kaçtı, diğeri hayata küstü ağaçlarla konuştu! Ümit ve Sevcan yıllar sonra iki evladıyla Esra Erol'da buluşacak! 'Karım Ayfer ve çocuklarım Soner Birol yüzünden evden gitti' dedi, ortalık karıştı! Şaban Bey sözde şeyh olduğu iddia edilen Soner Birol ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! Tanju Gülşen kız çocuğundan DNA istedi mi? İhanet iddiaları doğru mu? 8 aylık hamile olan 19 yaşındaki Kardelen, 67 yaşındaki evli adamın yanından çıktı! Kardelen ile ilgili herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi! Arkadaşına diye evden çıktı bir daha haber alınamadı! 2.5 aydır haber alınamayan Sinem'in ailesinin büyük isyanı! Bir yıl önce kaçarak evlendi, ailesi bir daha yüzüne bakmadı!