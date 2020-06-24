Milli güreşçi Rıza Kayaalp'e önemli görev!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda müşavir olarak atandı. Milli sporcu, olimpiyat şampiyonluğu ve birden fazla dünya şampiyonluğu kazanan 30 yaş üstü sporcuların müşavir olarak atanabildiği kanun çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda müşavir olarak görev yapacak. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Rıza Kayaalp'e yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.