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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 25 Haziran Perşembe hava durumu....

! Bugün hava nasıl olacak? 25 Haziran Perşembe hava durumu....

Bugün hava nasıl olacak? 'de yağış var mı? Sıcaklıklar artacak mı? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı , Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 25 Haziran Perşembe ...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 25 Haziran Perşembe hava durumu....

25.06.2020, 09:21

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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