Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 25 Haziran Perşembe hava durumu....

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 25 Haziran Perşembe hava durumu....

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış var mı? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 25 Haziran Perşembe hava durumu...

25.06.2020, 09:21