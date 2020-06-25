Dürümü kim sevmez ki? Ama bu sefer biraz daha sağlıklı olanını deneyelim. Tulum peynirli ve kuruyemişli dürüm tarifini vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sabah işe gitmeden yapın ve çantanıza atın. Hem pratik hem lezzetli. Sağlıksız şeyler yemektense, bağışıklığınızı güçlendiren yiyeceklere yönelmek en iyisi. O zaman gelsin tarif! Tulum peynirli ve kuruyemişli dürüm nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 adet tam buğdaylı lavaş

2 dilim İzmir tulum peyniri

1-2 yaprak marul

2-3 dal dereotu

2-3 dal maydanoz

1 yemek kaşığı pesto sos

2 yemek kaşığı kuru meyve ve kuruyemiş karışımı

YAPILIŞI

Marul, maydanoz ve dereotunu bol suda yıkayıp bir kağıt havlu yardımıyla nemini alın. İsterseniz elinizle koparın isterseniz doğrayın. Lavaşı tezgaha yayın ve 1 yemek kaşığı pesto sosu üzerine sürün. Lavaşın üzerine peyniri ve diğer malzemeleri eşit miktarda yerleştirip sarın. İsteğe göre hafifçe ısıtıp servis yapın.