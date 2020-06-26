Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 26 Haziran Cuma!

Atv'nin sevilerek takip edilen programı Müge Anlı hafta içi her gün canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Dün canlı yayınlanan programda; 61 yaşındaki Hatice Özkaçak yaklaşık 11 yıl önce Kars'ın Başçiftlik köyünde boğularak öldürülmüştü. Merhum Hatice Hanım'ın kızlarından Ayşegül Hanım, annesinin tansiyonun yükselmesi sonucunda başını çarparak öldüğünü bildiğini ancak gerçekleri sonradan öğrendiğini gözyaşları içinde Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda anlatmıştı. 11 yıl sonra Müge Anlı, Hatice Özkaçak cinayetini aydınlattı. Katil zanlısı yeğen Kenan Özkaçak için tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki bugün Müge Anlı'da neler yaşanacak? İşte 26 Haziran Cuma Müge Anlı canlı izleme sayfası....

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MÜGE ANLI'DA DÜN NE OLDU?

61 yaşındaki Hatice Özkaçak yaklaşık 11 yıl önce Kars'ın Başçiftlik köyünde boğularak öldürülmüştü. Merhum Hatice Hanım'ın kızlarından Ayşegül Hanım, annesinin tansiyonun yükselmesi sonucunda başını çarparak öldüğünü bildiğini ancak gerçekleri sonradan öğrendiğini gözyaşları içinde Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda anlatmıştı. 11 yıl sonra Müge Anlı, Hatice Özkaçak cinayetini aydınlattı. Katil zanlısı yeğen Kenan Özkaçak için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayeti ile ilgili flaş gözaltı kararlarının ardaına şok tutuklamalar geldi! Samsun'da 1.5 yaşındaki bebek Ecrin Kurnaz'ın cinayet zanlısı olarak üvey abab, babaanne ve 2 kişin daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.